Москва, , 12:45 — REGNUM У граждан России нет полной уверенности, что в случае нового санкционного выпада Евросоюза руководство нашей страны не попятится перед Брюсселем, такую уверенность надо формировать, от этого зависит авторитет власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 февраля, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее Захарова в интервью на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что России не хочет разрывать отношения с ЕС. «Если они завтра об этом объявят, то мы это слышим, и мы это воспримем, это, значит, их решение», — добавила Захарова.

« Не перестаю удивляться способности наших СМИ делать «сенсации» на пустом месте. Есть ли в России хотя бы один здравомыслящий человек, который считал бы, что руководство нашей страны «хочет разорвать отношения с Европейским союзом»? Уверен, что нет. Тогда что нового содержится в заявлении Захаровой? Только то, что она сделала его после искажённых интерпретаций слов об отношениях России и ЕС, которые произнёс министр Лавров? Но он-то ведь тоже не ставил вопрос ребром! Будет желание ЕС поддерживать нормальные отношения, сказал он, будем поддерживать; не будет — вынуждены будем исходить из этого.