Мадрид, , 12:47 — REGNUM Прошедшие в ночь на 18 февраля беспорядки в испанских городах привели к серьезным противоречиям внутри коалиционного правительства Испании. Об этом сообщила газета El Mundo.

Поводом к разногласиям между «Испанской социалистической рабочей партии» и левой коалицией «Унидос Подемос» стало заявление Пабло Эченике, который поддержал участников протестов.

Однако в отличие от представителя «Унидос Подемос» социалисты недвусмысленно осудили насильственные действия протестующих.

«Чтобы подлить масло в огонь для исполнительной власти, другой официальный представитель «Подемос» Рафаэль Майораль вместо того, чтобы осудить насильственные действия, решил подвергнуть сомнению действия силовиков и сотрудников органов безопасности во время демонстраций в Барселоне, Мадриде и других городах», — отмечают журналисты.

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