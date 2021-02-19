Джакарта, , 12:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что у большинства индонезийских граждан, вернувшихся из Саудовской Аравии, был положительный результат теста на COVID-19, сообщает Kompas.

По результатам обследования, у 121 гражданина Индонезии обнаружили коронавирус.

Вернувшиеся в страну граждане часто не соблюдали общепринятые медицинские протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса центра стратегических и международных исследований показали, что 63,6% представителей поколения Z (в возрасте 17−22 лет) не верят в эффективность вакцины от COVID-19.

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