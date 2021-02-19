Киев, 19 февраля 2021, 12:17 — REGNUM Украинские дипломаты продолжают подготовку к разговору между президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля во время онлайн-брифинга.
Он рассказал, что 18 февраля получил последний отчёт о контактах украинских дипломатов с представителями новой американской администрации.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины поблагодарил украинских дипломатов за «охоту на вакцину», которую они устроили в разных странах мира.
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