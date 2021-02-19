Москва, , 12:14 — REGNUM Решение главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича запретить въезд на территорию страны российскому телеведущему Владимиру Соловьёву вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.

«Это ужасно! Представляю, как ему теперь. Короткий анекдот», — шутит Ирина И.

Многие пользователи с юмором отнеслись к данной новости. Некоторые из них отметили, что Латвия не разобралась в вопросе и вынесла преждевременное решение.

«Слышали звон, да не знают, где он. Хоть бы эфир сначала послушали, неучи. Ой, забыла, они ж не могут! 16 русских каналов отключили!» — написала Svetlana B.

Некоторые пользователи считают, что России необходимо полностью разорвать какие-либо отношения с Латвией. Они уверены, что руководство этой страны тонет в своей русофобии.

«Да пошлите их куда подальше! Они на этой русофобии далёко не уедут! Население прибалтийских стран очень пассивное!» — считает Лилия Е.

Нашлись и те комментаторы, которые сообщили о том, что ехать в Латвию вообще не имеет никакого смысла. Эта страна больше не представляет интереса для граждан России.

«А зачем туда ехать? Шпроты уже не выпускают, заводы закрывают, курорты опустели. А там ведь весь российский эстрадный бомонд когда-то отдыхал. Я уже молчу про Юрмалу», — пишет Раиса Р.

Напомним, 18 февраля власти Латвии запретили российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в страну.