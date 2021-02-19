Москва, , 12:08 — REGNUM Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья и сотрудники кубинского посольства намерены привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

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"Посольство получило это уведомление МИД РФ, мы планируем скоро принять участие в кампании по вакцинации», — сообщили РИА Новости в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что Хулио Гармендия Пенья заявил о планах привиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России предложило всем работающим в РФ иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19. Предложение привиться препаратом «Спутник V» приняли дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ.