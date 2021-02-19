Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Американские конгрессмены прямым текстом сообщают, что намерены вмешиваться в дела Белоруссии, но считают это «желательным» вмешательством, в отличие от «вмешательства» российского, которое с точки зрения США нежелательно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 февраля, комментируя проект резолюции, внесенный в палату представителей США.

Ранее RT сообщила о внесении на рассмотрение конгресса резолюции «О поддержке народа Белоруссии и его демократических устремлений, а также об осуждении электоральных фальсификаций и последующих насильственных репрессивных мер в отношении мирных протестующих со стороны нелегитимного режима Александра Лукашенко».

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« То, что после прихода к власти в США Демократической партии американская политика вмешательства во внутренние дела Белоруссии не просто продолжится, но получит новый импульс, сомнений не вызывало. Данный проект резолюции Конгресса — лишь существенное тому подтверждение.

Сразу обращу внимание на ключевую, на мой взгляд, формулировку: о праве белорусов «определять своё будущее без нежелательного вмешательства извне». Что это значит? Кто определяет «желательность» или «нежелательность» того или иного «вмешательства»? Американское вмешательство желательно (иначе, зачем резолюция?), а российское — нет? Именно так по тексту проекта и получается, причём один из его наиболее острых и ядовитых шипов направлен против Союзного государства России и Белоруссии. Значит, эта скрепа работает!

Горбатого, как говорится, могила исправит. Так же, как поддержка Навального западными противниками независимой России показала и продолжает показывать его истинное лицо, так и подобная резолюция, если будет принята, сработает на вразумление белорусов, белорусской власти и общества.