Кито, , 11:56 — REGNUM Президент Национального избирательного совета (CNE) Диана Атамаинт сообщила, что официальные результаты первого тура всеобщих президентских выборов в Эквадоре будут оглашены в выходные. Об этом сообщает Prensa Latina.

С окончательными результатами кандидаты смогут подать соответствующие возражения и апелляции.

Также может появиться возможность попросить о пересчете голосов, чего уже требовал один из претендентов на второе место — кандидат от партии, представляющей коренные народы и национальности Пачакутика Яку Перес.

Он заявил о предполагаемых фальсификациях, которые приносили его кандидатуре ущерб, и потребовал пересчета голосов в 17 из 24 провинций.

Основными причинами запроса о пересмотре являются: несоответствие числовых значений, отсутствие подписей в избирательных протоколах либо если кандидат предоставляет документ, который не совпадает с протоколом его политической организации.

Безоговорочным победителем первого тура и участником голосования 11 апреля стал кандидат в президенты от левого движения «Союз надежды» Андрес Арауз, набравший 32,72% голосов.

Его соперником пока является Гильермо Лассо, у которого 19,74%голосов, а у Переса — 19,38%.