Кишинёв, , 11:55 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон отпраздновал свой день рождения в Сахалинской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этом году я отметил день рождения на «краю мира», в очень значимом месте, очень красивом и спокойном — на островах Сахалин и Курилы. Это замечательнее место для отдыха и медитаций», — написал он.

Бывший лидер Молдавии поблагодарил друзей из России, которые сделали «возможным такое невероятное и незабываемое путешествие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Додон заявил, что будет защищать дружбу Молдавии с Россией. Бывший молдавский президент также сообщил, что будет и дальше заниматься политической деятельностью и намерен вновь возглавить молдавскую Партию социалистов.

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