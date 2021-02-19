Киев, , 11:49 — REGNUM Посольства Украины в разных странах мира устроили настоящую «охоту на вакцину». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля в ходе брифинга.

Он рассказал о том, что МИД Украины помогает министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин.

«Хочу поблагодарить наши посольства за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину», — сказал министр.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca из Польши только после того, как в саму Польшу привезут другую вакцину. Это произойдёт не раньше второго квартала 2021 года.

Отметим, что глава минздрава Украины Максим Степанов лично отправился в Индию на переговоры с производителем вакцины от COVID-19.

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