Джакарта, , 11:45 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что Британия обеспокоена чрезвычайным положением в Мьянме, сообщает Sindonews.

Обеспокоенность Британии связана с произвольным задержанием членов правительства Мьянмы.

Британский дипломат подчеркнул главную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в обеспечении безопасности в регионе. Как ведущая многосторонняя группа в Азии, Великобритания приветствует заявление лидера АСЕАН, которое напоминает всем сторонам о приверженности принципам демократии, верховенства закона, уважении и защите прав человека и основных свобод.

Великобритания призывает к диалогу, примирению и возвращению к нормальной жизни в соответствии с желаниями и интересами народа Мьянмы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании сообщил, что государство заморозит активы и запретит въезд в страну трем военным генералам Мьянмы за их роль в нарушениях прав человека во время переворота.

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