Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Соединённые Штаты Америки вновь участвуют в Парижском соглашении по климату с 19 февраля, в договоре их не было на протяжении четырёх месяцев.

Указ о возвращении США в Парижское соглашение новый президент Джо Байден подписал сразу после вступления в должность 20 января. Возвращение заняло 30 дней, тогда как выход из него длился несколько лет.

Решение новой администрации США накануне приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он представлял доклад программы ООН по окружающей среде «Заключить мир с природой» и заявил, что возвращение США в договор — это один из ключевых моментов на пути борьбы с климатическими изменениями.

Гутерреш напомнил о заявлении Байдена по поводу снижения до нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2025 году. Теперь, пояснил он, все страны, на которые приходится две трети выбросов углекислого газа в атмосферу, пообещали свести их к нулю к указанному сроку.

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