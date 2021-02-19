Киев, , 11:46 — REGNUM Сотрудники министерства иностранных дел Украины в настоящее время подготавливают обращение к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России, так как Киев считает, что российская сторона якобы нарушает права человека в Крыму. Об этом 19 февраля сообщил на брифинге журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой (по введению санкций)», — заявил он.

Также Кулеба уточнил, что вопрос о ситуации с Крымом вынесут на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет 23 февраля и в ходе него также будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове.

Также он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство намерено вести планомерную работу в международных судах «для привлечения к ответственности России, работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию, и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина должна добиться признания того, что в Донбассе идёт полноценная война.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.