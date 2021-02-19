Варшава, , 11:37 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда обратился к белорусским властям с требованием освободить осужденных журналистов оппозиционного телеканала «Белсат» — Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский на своей странице в Twitter.

По словам Щерского, помимо прямого призыва к руководству Белоруссии, Анджей Дуда также поручил польским дипломатам выразить решительный протест против решения суда.

«Кроме того, Польша призывает и всех партнеров по Европейскому союзу к солидарному, последовательному и решительному ответу на это очередное проявление подавления основных прав и свобод», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд в Минске назначил двум журналисткам телеканала «Белсат», который базируется в Польше и вещает для белорусской аудитории, наказание в виде двух лет лишения свободы каждой. Данное СМИ не имеет аккредитации в Белоруссии. Судьи обвинили их в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.