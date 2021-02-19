Сеул, , 11:39 — REGNUM Бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин призвал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина первым вакцинироваться от COVID-19 в стране с целью развеять сомнения о вакцине британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение бывшего депутата в социальной сети Facebook.

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Бывший депутат акцентировал внимание на том, что президент в ходе пресс-конференции, состоявшейся 18 февраля отметил, что в случае усиления тревоги по поводу вакцинации, он первым сделает прививку от COVID-19.

«Пришло время сдержать обещание», — подчеркнул Ю Сын Мин.

Он также привел в качестве примера интервью одной медсестры, которая сообщила о том, что уволится в случае принуждения к вакцинации. Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 в стране начнётся 26 февраля, некоторые медицинские работники, который подлежат вакцинации в рамках первого этапа, отказываются от неё.

По мнению бывшего депутата Национального собрания, вакцинация президента позволит ослабить напряжение и недоверие со стороны общественности. Кроме того, он считает, что после главы государства прививку от коронавируса должны поставить министр здравоохранения и глава Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.