Лондон, , 11:34 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон призовет лидеров государств Группы семи (G7) поддержать усилия по сокращению до 100 дней периода разработки вакцин от новых заболеваний. Об этом говорится в коммюнике, которое канцелярия Джонсона распространила в преддверии запланированного на 19 февраля виртуального саммита G7.

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В коммюнике подчёркивается, что разработка антикоронавирусной вакцины примерно за 300 дней была огромным и беспрецедентным мировым достижением. Если ещё больше сократить срок создания вакцин против возникающих болезней, то можно избежать катастрофических последствий для экономики и общества.

Ранее Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям предложила разрабатывать вакцины за 100 дней. В Лондоне считают, что этого можно добиться при международном сотрудничестве.

Виртуальная встреча, которая пройдет в закрытом режиме, начнётся в Лондоне в 17:00 мск с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также представителей Евросоюза. В последний раз такое мероприятие проходило в апреле 2020 года.