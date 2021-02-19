19 февраля 2021 | Время чтения 16 мин

Объявив 2020 год «Годом народного единства», политическое руководство Белоруссии действует в прямо противоположном направлении. «Неделя родного языка» стала тому наглядным подтверждением, выявив также противостояние белорусской Академии наук и спецслужб.

Сергей Артёменко, , 12:03 — REGNUM Национальная академия наук Белоруссии 15 февраля разослала пресс-релиз, проинформировав о проведении с 15 по 22 февраля своим Институтом языкознания имени Якуба Коласа «Недели родного языка». В официальн6ом сообщении сказано: «Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля».

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

В Белоруссии два государственных языка, и почти всё население республики является русскоязычным. Однако в качестве «родного языка» позиционируется только «беларуская мова». Такое положение дел усугубляет общественный раскол, в полной мере проявившийся во время нынешнего политического кризиса.

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К сообщению для прессы НАН приложила план мероприятий «Недели родного языка» — круглые столы и презентации, выступления перед учащимися, игра-викторина «по старобелорусской лексике», диктант по белорусскому языку и тому подобное. В преамбуле сказано: «В 2021 году, определённом в нашей стране как ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, особое значение приобретает научно-практическое обеспечение успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни, в которых должен использоваться государственный язык страны и язык титульной нации. База для этого создана в академическом Институте языкознания имени Якуба Коласа (ныне — один из филиалов Центра изучения белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Белоруссии), ибо именно это учреждение обеспечивает координацию и проведение систематических исследований в отрасли белорусского языковедения».

Из официального сообщения следует, что в НАН не признают конституционно закреплённого двуязычия, признавая только один государственный язык. При этом неправомерно введён в оборот отсутствующий в законодательстве термин «язык титульной нации», подчёркивающий униженное положение русскоязычных граждан республики (белорусов). Сделано это неспроста и, видимо, для противопоставления граждан постсоветской республики по языковому признаку, с целью возбуждения вражды и розни между ними. Причём делается это под благовидным предлогом «Года народного единства», объявленного указом Александра Лукашенко.

Анализ плана мероприятий не оставляет сомнений в целенаправленном разделении граждан по языковому признаку с противопоставлением. Особого внимания заслуживает акцент на привилегированном статусе языкового меньшинства (белорусскоязычных) по отношению к подавляющему большинству (русскоязычным).

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В том же плане мероприятий на понедельник, 22 февраля, заявлено проведение в Институте языкознания белорусской культуры, языка и литературы им. Якуба Коласа НАН круглого стола «Создание белорусскоязычной законодательной базы как фактор гармоничного развития общества». В заседании примут участие сотрудники этого института и Национального центра правовой информации, члены Экспертного совета по вопросам перевода законодательства на белорусский язык, члены Республиканской терминологической комиссии при НАН и преподаватели вузов. Мероприятие включено в одобренный правительством Республиканский план мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2021 года под знаком Года народного единства.

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«С целью популяризации белорусского языка запланирована публикация ряда научно-популярных статей. Кроме того, ведущие ученые института выступят на радио и телевидении, примут участие в мероприятиях и торжествах, которые будут организованы государственными органами и общественные организации нашей страны», — добавили в НАН.

Из этого сообщения ясно, кто проводит политику насильственной «белорусизации» и под какими вывесками. Фактически она осуществляется за счёт русскоязычного большинства — миллионов белорусских налогоплательщиков, чьи законные права и интересы формально гарантированы конституцией и законами, ратифицированными международными обязательствами, а фактически выхолощены, растоптаны и отвернуты.

Дискриминацию по языковому признаку граждан Белоруссии подчёркивает отсутствие в комплексе мероприятий НАН хотя бы одного по русскому языку. Академия наук подчёркнуто игнорирует конституционно закреплённое по итогам общенационального референдума 1995 года двуязычие и позиционирует в качестве единственного государственного языка только один из двух, причём не язык народного большинства. О государственном статусе русского языка НАН Белоруссии не упоминает вовсе.

Академический план интересен также упоминанием о поддержке дискриминационных мероприятий коммерческими структурами, давно и активно проявляющими себя в политике насаждения националистического нарратива. В пресс-релизе НАН сообщается о «поддержке компаний А1 и Onliner» — оператора сотовой связи (принадлежит австрийскому собственнику) и интернет-портала, выполняющего функции СМИ и торговой площадки.

Упомянутые коммерческие структуры считают единственным «родным языком» граждан Белоруссии исключительно «беларускую мову». Такая политика менеджеров этих компаний встроена в комплекс мероприятий государственной политики «белорусизации», осуществляемой в соответствии с протоколами поручений Александра Лукашенко.

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Впервые о таких протоколах поручений президента на одном из совещаний упомянул министр культуры Павел Латушко (впоследствии посол в странах ЕС, директор театра и ныне оппозиционер). Широкой общественности такие документы неизвестны, как и прочие мероприятия по созданию новой белорусской идентичности.

Впервые о работе над созданием такой идентичности, противопоставляемой традиционной общерусской идентичности белорусов, заговорил в 2013 году министр иностранных дел Владимир Макей. Он лично и весьма активно участвует в реализации политики «белорусизации», периодически позируя в рубахе-«вышиванке» à la paysanne по моде, заведённой украинскими друзьями и партнёрами.

Термин «язык титульной нации» последовательно продвигают такие «белорусизаторы», как Александр Лукашанец. В 2010 году он, директор Института языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Белоруссии, доктор филологических наук, профессор, заявил: «Образование — это важнейший государственный институт, который поддерживает белорусский язык как язык титульной нации».

Профессор прекрасно понимал, что и кому сказал. Его мнение опубликовал на своём сайте Национальный центр правовой информации республики в 2010 году, когда очередная волна «белорусизации» была на подъёме. В соответствии с ней в те годы ударными темпами уничтожались русскоязычная топонимика, проводились переименования и навязывались новые нормы. Александр Лукашенко внял рекомендациям своих советников и пытался, с одной стороны, заигрывать с русофобствующими национал-радикалами, а с другой — «перехватить знамёна» у них, лишив электоральной поддержки. Президентские советники-«идеологи» при этом преследовали свои корыстные цели, так как поручение Лукашенко по разработке «государственной идеологии» они с треском провалили, «освоив» при этом за много лет немалое бюджетное финансирование.

Впоследствии профессор Лукашанец сыграл активную роль в мероприятиях по «белорусизации», косвенно приняв участие и в политических репрессиях. О его ангажированности и идейно-политической предвзятости говорят многие факты. Например, в 2017 году он отказался предоставлять заключение о содержании текстов обвинённых в «экстремизме» трёх белорусских журналистов — корреспондентов российского ИА REGNUM. Тогда к нему напрямую лично обратился отец одного из политзаключённых.

Недавно тот же Лукашанец в статусе академика НАН сделал лингвистическое заключение о содержании онлайн-репортажа подсудимых журналисток польского телеканала «Белсат» Дарьи Чульцовой и Екатерины Бахваловой (Андреевой). Процесс имел широкий общественный резонанс в Белоруссии и за рубежом: на вынесенный 18 февраля приговор отреагировали польский президент Анджей Дуда и международные организации.

Согласно сообщению «Белорусской ассоциации журналистов», Лукашанец в своём лингвистическом заключении указал, что по жанру материалы Андреевой-Бахваловой и Чульцовой — это объективный онлайн-репортаж, который не адресован группе, не содержит призывов, повелительных наклонений или указаний что делать, отсутствуют языковые признаки обращения непосредственно к участникам событий и так далее. Тем не менее журналистки были приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за якобы организацию массовых протестных выступлений.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии (в декабре отправленный в отставку) Леонид Гуляко 5 июня 2016 года в эфире государственного телеканала «ОНТ» откровенно лгал, утверждая, что в республике якобы нет языковых проблем и «ни у кого нет сомнений, что что-то надо еще отстаивать». Он также сообщил, что «мы в республике стараемся и не употреблять такие понятия, как «титульная нация», «национальные меньшинства», хотя это общепризнанная терминология».

Гуляко в том интервью соврал дважды. В том же 2016 году были арестованы три белорусских журналиста, которые в своей публицистике вскрыли языковые и национальные проблемы, порождённые нынешней волной принудительной «белорусизации». Термины «титульная нация» и «национальные меньшинства» к тому времени использовались уже несколько лет и даже на официальном уровне.

В частности, выпускник белорусского вуза должен знать «задачи восстановления ведущей роли белорусского языка как титульного языка нации», это прямо прописано в образовательном стандарте высшего образования I ступени по специальности 1−17 01 01 «Актерское искусство (по направлениям)». Стандарт утверждён постановлением министерства образования республики № 94 от 7 июля 2014 года. Документ подписали известные «белорусизаторы» того времени — министр образования Сергей Маскевич и министр культуры Борис Светлов.

Гуляко не мог не знать, что Маскевич возглавил фронду, продавливавшую жёсткий вариант фактической ликвидации итогов всебелорусского референдума 1995 года и конституционно закреплённого двуязычия, пытаясь лишить белорусских родителей права выбора языка обучения для своих детей. Ещё советской номенклатурной закалки чиновник не мог не помнить, к чему такие перекосы привели в «лихие девяностые», позволив Александру Лукашенко сделать языковой вопрос гвоздём своей программы на первых президентских выборах 1994 года.

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В XXI веке Александр Лукашенко устроил гопак на тех же граблях, от которых пострадали его конкуренты в битве за власть. Со времён перестройки Зенон Позняк во главе праворадикального русофобского «Белорусского народного фронта» декларировал приверженность жёсткой «белорусизации», потерпев в середине 90-х сокрушительное поражение на всех фронтах. С тех пор в постсоветской республике у БНФ нет ни одного депутатского мандата даже на уровне выхолощенных местных Советов. Такие же позиции и у других партий, общественных организаций и «групп активистов» этого политического спектра. Вряд ли их катастрофу можно назвать случайностью или завидной участью.

К такому же фиаско подвели Лукашенко его советники, обосновавшие якобы необходимость так называемой «мягкой «белорусизации», со временем ставшей жёсткой репрессивной антинародной политикой. Языковой конфликт и в целом гуманитарные проблемы должны дополнить проблемы социально-экономического характера — над этим поработали представители другой части того же кокона. Их синергия направлена на комплексное решение «проблемы Лукашенко» с таким результатом, чтобы поражение «ябатек» выглядело закономерно, неотвратимо и сокрушительно.

Националистическая русофобская фронда неустанно трудится над достижением этого результата преимущественно в тихих кабинетах, в НИИ и вузах. Уличные акции вплоть до 2020 года проводились маргиналами для отвода глаз от топонимических комиссий, втайне от народа протащивших различные решения, обоснования, экспертизы, проекты указов, законов и постановлений, протоколы президентских поручений и тому подобное.

Именно так, без всяких общественных обсуждений были приняты решения об уничтожении русскоязычной топонимики и внедрении никому не нужной абракадабры, выдаваемой за якобы белорусскую «латинку». Пропагандирующее русофобию и терроризм «Товарищество белорусского языка» (ТБМ) вполне легально участвует в учебном процессе Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), проводит «Неделю белорусского языка» в Белгосуниверситете с раздачей «белорусских ленточек и наклеек». После этого высокопоставленные чиновники вынуждены терпеть позор и унижение, прибегать к массовым жестоким репрессиям и даже убийствам при подавлении «белорусского майдана», увольнениям преподавателей и отчислениям студентов, наводить тень на плетень и просить помощи у Владимира Путина.

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НАН Белоруссии является важным опорным пунктом русофобской националистической фронды, последовательно и эффективно уничтожающей мир и согласие в белорусском обществе. В сотрудничестве с должностными лицами из других госструктур, а также зарубежными — британскими, польскими и другими партнёрами, под видом научной и исследовательской деятельности, они осуществляют посягательства на законные права и интересы многих лиц — миллионов русских белорусов, в том числе стариков, инвалидов и несовершеннолетних.

На практике осуществляется нарушение не только белорусского, но и ратифицированного международного права, явленное в умышленном, злонамеренном унижении достоинства русскоязычных граждан, причинении им сильных нравственных страданий и дискомфорта вследствие открытой дискриминации. Причём действия эти осуществляются государственными должностными лицами, выступающими в официальном качестве непосредственно и опосредованно.

В белорусском случае противопоставление русского языка «родному», «языку титульной нации», «национальному языку» — то есть «беларускай мове» зачастую происходит в форме подстрекательской деятельности под откровенно незаконными ширмами. Конституционные нормы изменить не так уж и просто, как показывает практика нынешней «конституционной реформы». Поэтому в ход пускаются научные и похожие на терминологию законов формулировки, призванные придать легальный вид откровенно противозаконной деятельности.

Сторонники «белорусизации», которые со времён ещё первой большевистской «белорусизации» начала прошлого века и по сей день неизменно действуют методами административного принуждения, неизменно прикрываются заботой о народе. При этом сам народ упорно сопротивляется такой массированной гиперопеке и принуждению к счастью. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что на самом деле «белорусизаторы» (как и «украинизаторы», и прочие подобные им) на самом деле преследовали лишь свои узкокорпоративные и даже персональные корыстные интересы.

Реализация подобных практик всегда и везде шла тем успешнее, чем сильнее было административное давление. Добровольно белорусы «белорусизироваться» не желали, о чём свидетельствует не только новейшая история Белоруссии, но и малочисленность застрельщиков «роднай мовы» в диаспоре. Поэтому им уже который век внушают, что они якобы не русские, а если и русские, то «со знаком качества», что «Белоруссия — не Россия», что существует некая «белорусская цивилизация», у которой якобы был «древнебелорусский язык» и так далее.

Принятие такой мифологии неизбежно связано с оскорблением чувств граждан, разделением их как минимум по этническому (национальному) признаку, формированием ощущения превосходства и исключительности одних и неполноценности других, унижением чести и достоинства «нетитульных», позиционированием их как неких второсортных, потенциально подозрительных и не заслуживающих доверия. Наиболее откровенно и последовательно по этому пути прошли прибалтийские этнократии, где русскоязычное большинство превратили в «негров», подвергли дискриминации, ассимиляции и репрессиям.

Подобные процессы проходят на Украине, в Казахстане — на всём постсоветском пространстве. Начав игру с огнём этнического национализма, Лукашенко может не осознавать истинной степени опасности, переоценивать подконтрольность процесса и слишком смело полагаться на свою знаменитую политическую удачу.

Показательно, как 25 марта 2019 года госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась (ныне генсек ОДКБ) в интервью националистическому изданию tut. by заявил: «Надо признать, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет».

Любопытно, что первый замдиректора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Белоруссии Александр Лукашанец выступил с апологетикой такого местечкового шовинистического подхода, согласно которому белорусский язык — это «национальный язык белорусской нации, т. е. всех граждан Республики Беларусь независимо от национально-этнической принадлежности, вероисповедания и т. д.», а русский язык — это тоже государственный язык республики, однако другого сорта — это «национальный язык русских по национальной принадлежности граждан Республики Беларусь».

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Неудивительно, что переписи населения Белоруссии демонстрируют стремительное сокращение лиц, идентифицирующих себя как русских. Такой результат достигнут при том, что республика за постсоветский период не знала ни войн с этническими чистками, ни эпидемий, при миграционном приросте за счёт русскоязычных мигрантов из СНГ — преимущественно граждан Российской Федерации (что позволило компенсировать вымирание коренного населения). Русские боятся называть себя русскими.

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Политическое руководство Белоруссии пытается и «народное единство» обеспечить, и «белорусизацию» провести. Не получится, ибо первое невозможно при реализации второго.

Более того: при сохранении нынешней политики неизбежны новые потрясения. Мины замедленного действия давно заложены, и теперь силовики, судьи, прокуроры откровенно не знают, что делать с заключениями националистов с регалиями из НАН и университетов, которые фактически разваливают даже видимость законности политических репрессий.

Создаются откровенно нелепые ситуации, дискредитирующие органы государственной власти и управления. Так, например, в ноябре Александр Лукашенко возмущался, что до сих пор не искоренены бело-красно-белые «коллаборационистские профашистские флаги». Одновременно в суде были представлены заключения из НАН Белоруссии — Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, а также Института истории, согласно которым этот флаг и прочая националистическая атрибутика не являются ни «фашистскими», ни «профашистскими», ни «коллаборационистскими». Академические эксперты официально назвали эти символы и девизы «национальными» и даже патриотическими.

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Белорусские прокуроры не знают, что делать с такими экспертными заключениями. Лукашенко не знает, где ему быстро найти других учёных. Белорусы не знают, когда над ними прекратят ставить жестокие эксперименты и можно будет себе в удовольствие поработать и просто пожить.

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