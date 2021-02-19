Варшава, , 11:22 — REGNUM Украина получит вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca не ранее второго квартала 2021 года. Об этом сообщил заместитель главы министерства здравоохранения Польши Томаш Милковский в комментарии изданию Onet.

«Были ожидания, что это произойдёт в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от компаний Johnson & Johnson i CureVac», — рассказал чиновник.

По его словам, Польша приобрела 20 млн доз вакцины AstraZeneca, из них 4 млн пойдут на перепродажу, в том числе и на Украину. Препарат должны доставить в Польшу во втором квартале 2021 года, после чего часть вакцин смогут продать.

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Напомним, ранее стало известно, что Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca на бесприбыльной основе. Власти страны решили не прививать ею поляков старше 60 лет из-за возможных осложнений.

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