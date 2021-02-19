Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме опрос ВШЭ о готовности платить новые налоги назвали «верноподданическим» и объяснили исследование желанием вернуть внимание к «либеральным школам, плотно севшим на финансовые потоки».

«Подозреваю, что столь милое для глаз руководства страны «исследование» — было всего лишь имитированной верноподданической иллюстрацией целой программы, представленной для укрепления бюджета. И такое «исследование» в своём цинизме стремится к убедительному совершенству: народ, мол, проникся идеей сплочения перед непрекращающимся давлением и угрозами Запада и аж 60% граждан согласны затянуть потуже пояса, чтобы без раскачки сделать рывок, получив качественную медицину и достойное образование для детей», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

По его мнению, интересна и цифра в 60%.

«50% — было бы не убедительно. 70% — 80% — совесть подсказала, что столько не потянет. А 60% — в самый раз ‑ и большинство и, возможно, прокатит», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Высшая школа экономики опубликовала данные опроса, который показал, что 60% жителей России готовы платить дополнительные налоги и сборы под конкретные программы, направленные на решение общественных проблем.

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