Ставрополь, , 11:07 — REGNUM В Ставропольском крае поменяли главу краевой избирательной комиссии. Пост председателя главного избирательного органа субъекта занял Сергей Тарасов, экс-начальник управления по региональной политике аппарата правительства Ставрополья, сообщили в ЦИК региона.

Накануне, 18 февраля, Тарасов был избран на очередном заседании крайизбиркома. За его кандидатуру члены ЦИК проголосовали единогласно.

Напомним, ранее в течение десяти лет главой избиркома Ставропольского края был Евгений Демьянов. Он ушел со своего поста в отставку в декабре 2020 года. При этом срок его полномочий не был завершен, причина отставки неизвестна — заявление об уходе он написал сам.