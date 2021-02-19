Тегеран, , 11:08 — REGNUM Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф снова обратился к Вашингтону с призывом о снятии санкций, введенных в отношении Ирана. Он написал об этом 19 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

«Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (бывшим американским лидером Дональдом) Трампом», — говорится в сообщении Зарифа.

Также он отметил, что в этом случае Тегеран даст незамедлительный «обратный ход всем корректирующим мерам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Москвой и Пекином по иранской ядерной программе, несмотря на то, что по другим вопроса у России, Китая и США могут быть серьезные разногласия.