Джакарта, 19 февраля 2021, 10:55 — REGNUM Министерство по морским делам и рыболовству Индонезии предложило правительству Японии сотрудничать в разработке технологий в сфере рыболовства, сообщает Antara.
«Индонезия обладает огромным потенциалом в области рыболовства, в то время как Япония имеет преимущества с точки зрения технологий», — заявил министр морских дел и рыболовства страны.
В министерстве отметили, что сотрудничество пойдет на пользу обеим странам, потому что объем производства рыбы в Индонезии увеличится, а Японии нужна рыба для поддержки рыбной промышленности и кулинарного бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Индонезии поощряет индонезийских предпринимателей увеличить экспорт товаров в Великобританию после Brexit.
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