Стокгольм, , 10:55 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что «политические атаки», которые его министры и коллеги по партии направляют в адрес «Шведских демократов», оправданы. Об этом сообщила местная газета Göteborgs-Posten (GP).

Журналисты отмечают, что существует целый ряд примеров словесных выпадов и публичных оскорблений, целью которых являются как функционеры «Шведских демократов», так и их сторонники. Наиболее очевидным из них является случай с министром обороны Петером Хультквистом, который назвал членов партии «свиньями».

»Надо смотреть на то, что происходит в других странах, когда такой тип партии набирает силу. В истории нет примера, когда это заканчивалось хорошо, как будто они просто приходили к власти и выполняли волю народа», — заявил Лёвен в интервью Göteborgs-Posten.