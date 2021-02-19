Челябинск, , 10:24 — REGNUM В Челябинске арестованному по делу коррупции вице-мэру Олегу Извекову будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации .

Уже известно, кто будет исполнять его обязанности. Эту должность временно займёт вице-мэр Валерий Смирнов,

Как сообщало ИА REGNUM, Извеков занимался вопросами экономического развития и инвестиций. 19 февраля Центральный райсуд города арестовал его по делу о получении взятки.

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