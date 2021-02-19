Москва, , 10:23 — REGNUM Правительство РФ поддержало поправки в законодательство, которые касаются федеральной территории «Сириус». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба правительства.

На заседании, которое состоялось 17 февраля, члены правительства рассмотрели пакет поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ. Изменения предусматривали интеграцию в бюджетный процесс федеральной территории, а также определяли полномочия по введению и отмене местных налогов.

Как сообщает пресс-служба, правительство одобрило законопроекты «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус» и внесёт их в Госдуму в установленном порядке.