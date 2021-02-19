Париж, 19 февраля 2021, 10:19 — REGNUM Великобритания, Франция, Германия и США намерены решительно продолжать работать над деэскалацией напряжённости в регионе Персидского залива. С таким заявление по итогам переговоров в Париже выступили министры иностранных дел стран «евротройки» и госсекретарь США Энтони Блинкен, который участвовал в дискуссии по видеосвязи.
Читайте также: Блинкен и главы МИД «евротройки» проведут видеоконференцию по Ирану
Также отмечается, что министры договорились тесно сотрудничать в целях поддержки усилий специального посланника Организации Объединённых Наций Мартина Гриффитса по прекращению войны и урегулированию гуманитарного кризиса. Они выразили озабоченность в связи с недавним наступлением хуситов на Мариб и ударами по гражданской инфраструктуре в Саудовской Аравии, призвав хуситов и все стороны конфликта конструктивно участвовать в политическом процессе.
Ранее по теме: Евротройка и США вынесли решение по сотрудничеству с РФ и Китаем по Ирану
Также участники конференции осудили ракетный обстрел Эрбиля 15 февраля, подчеркнув, что нападения на персонал и объекты США, коалиции и НАТО недопустимы.
Кроме того, министры договорились продолжать усилия по выявлению и борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.