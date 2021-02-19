Париж, , 10:19 — REGNUM Великобритания, Франция, Германия и США намерены решительно продолжать работать над деэскалацией напряжённости в регионе Персидского залива. С таким заявление по итогам переговоров в Париже выступили министры иностранных дел стран «евротройки» и госсекретарь США Энтони Блинкен, который участвовал в дискуссии по видеосвязи.

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ИА REGNUM) подчеркнули, в частности, настоятельную необходимость прекращения войны в Йемене, подтвердив при этом свою твёрдую приверженность безопасности своих партнёров в регионе», — говорится в «Они (участники переговоров. — Прим.) подчеркнули, в частности, настоятельную необходимость прекращения войны в Йемене, подтвердив при этом свою твёрдую приверженность безопасности своих партнёров в регионе», — говорится в заявлении , опубликованном на сайте министерства Европы и иностранных дел.

Также отмечается, что министры договорились тесно сотрудничать в целях поддержки усилий специального посланника Организации Объединённых Наций Мартина Гриффитса по прекращению войны и урегулированию гуманитарного кризиса. Они выразили озабоченность в связи с недавним наступлением хуситов на Мариб и ударами по гражданской инфраструктуре в Саудовской Аравии, призвав хуситов и все стороны конфликта конструктивно участвовать в политическом процессе.

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Также участники конференции осудили ракетный обстрел Эрбиля 15 февраля, подчеркнув, что нападения на персонал и объекты США, коалиции и НАТО недопустимы.

Кроме того, министры договорились продолжать усилия по выявлению и борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.