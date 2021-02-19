Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» положительно оценили решение МВД Грузии отложить арест лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. С таким заявлением, как передает 19 февраля телеканал «Рустави 2», выступил перед журналистами первый заместитель председателя парламентского комитета по правовым вопросам Давид Матикашвили.

«Правоприменение возможно и сегодня, но в интересах общества, в свете политических событий в Грузии и отставки премьер-министра, а также в интересах наших международных партнеров, конечно же, министерство внутренних дел приняло правильное решение», — сказал Матикашвили.

Он добавил, что в правящей партии уверены, что решение суда в итоге должно быть исполнено.

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот не вносил залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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