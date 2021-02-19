Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM Зима 2020−2021 года оказалась в Свердловской области столь холодной из-за ультраполярных вторжений, заявила на пресс-конференции главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции.

По словам Шепоренко, если прошлая зима была рекордно тёплой, то сейчас север Свердловской области оказался под угрозой «арктических вторжений».

«Причем не просто арктических, а суперарктических. Или, как мы говорим, ультраполярных вторжений, что бывает сравнительно редко», — сказала специалист.

Впрочем, нынешняя погода не сильно отличается от нормы, добавила Шепоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, также на Среднем Урале жалуются на гололёд. По мнению одного из депутатов гордумы Екатеринбурга, на улице стало меньше дворников из-за дефицита мигрантов, что и привело к проблемам с уборкой улиц.

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