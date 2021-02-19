Джакарта, , 10:03 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство трудовых ресурсов нацелено на сокращение уровня гендерного разрыва в составе рабочей силе до 25% к 2025 году, сообщает Antara.

Согласно официальному заявлению министерства трудовых ресурсов, к 2020 году показатель разрыва в экономической активности Индонезии достиг 29,2%.

Генеральный секретарь министерства трудовых ресурсов Анвар Сануси заявил, что социальная защита — это ключ к экономическому росту, особенно во время пандемии.

«Медицинская помощь и расширение прав и возможностей людей являются приоритетными шагами, которые правительство Индонезии предпримет для реализации социальной защиты, особенно во время пандемии», — заявил Анвар Сануси.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан надеется, что полиция поможет провести тестирование и отследить случаи распространения коронавируса в обществе.

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