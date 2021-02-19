Сеул, , 10:06 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 19 февраля встречу с руководителями правящей Демократической партии «Тобуро», с которыми обсудил актуальные вопросы внутренней политики и экономики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

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По их словам, на повестке дня стояли такие вопросы, как преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, восстановление экономики и решение проблемы социального неравенства.

Также в ходе встречи был затронуто предложение правящей партии о выделении четвертого дополнительного бюджета, направленного на оказание помощи населению, а также малому и среднему бизнесу.