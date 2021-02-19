Ярославль, , 09:57 — REGNUM Правительство Ярославской области ввело новое коронавирусное ограничение — запрет на любые массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

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Именно на основании такого запрета коммунистам отказали в митинге 22 февраля. Воробёв не согласился с этим и обжаловал отказ в суде. Там власти и показали ему «Протокол совещания оперативной группы по предупреждению и завозу коронавирусной инфекции на территории Ярославской области» от 4 февраля этого года. Пункт 4 гласит:

«Установить, что проведение массовых мероприятий любой численности (в том числе менее 50 человек), запланированных к проведению ни территории Ярославской области, допускается только при согласовании с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области».

Отметим, что действующим указом губернатора запрещены лишь массовые мероприятия свыше 50 человек. Александр Воробьёв удивляется, что на этом же заседании оперативная группа приняла решение отменить ряд запретов, связанных с коронавирусом. И при этом ввести новый. Коммунист полагает, что коронавирус используют в политических целях.

«Возникает несколько вопросов: Как можно одной ногой идти направо, а другой — налево? Так можно и упасть. Каким образом Протокол совещания может противоречить действующему Указу губернатора? Или, когда нельзя, но очень хочется, то власти все позволительно?!», — недоумевает Александр Воробьев.

Как рассказал Воробьев, после первого судебного заседания к нему подошли сотрудники прокуратуры, которые уведомили его о недопустимости проведения митинга.

«Получается, что прокуратура ещё до решения знает, что жалоба не будет удовлетворена и митинг запретят», — говорит Воробьёв.

Разрешить или запретить митинг, суд должен решить 19 февраля.

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