Ярославль, 19 февраля 2021, 09:57 — REGNUM Правительство Ярославской области ввело новое коронавирусное ограничение — запрет на любые массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.
Именно на основании такого запрета коммунистам отказали в митинге 22 февраля. Воробёв не согласился с этим и обжаловал отказ в суде. Там власти и показали ему «Протокол совещания оперативной группы по предупреждению и завозу коронавирусной инфекции на территории Ярославской области» от 4 февраля этого года. Пункт 4 гласит:
Отметим, что действующим указом губернатора запрещены лишь массовые мероприятия свыше 50 человек. Александр Воробьёв удивляется, что на этом же заседании оперативная группа приняла решение отменить ряд запретов, связанных с коронавирусом. И при этом ввести новый. Коммунист полагает, что коронавирус используют в политических целях.
Как рассказал Воробьев, после первого судебного заседания к нему подошли сотрудники прокуратуры, которые уведомили его о недопустимости проведения митинга.
Разрешить или запретить митинг, суд должен решить 19 февраля.
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