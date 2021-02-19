19 февраля 2021 | Время чтения 22 мин

Нынешний виртуальный «Давос» («Давосская неделя»), бомбу в которой взорвали выступления Си Цзиньпина и Владимира Путина, между которыми был выдержан интервал для осмысления теми, кому они были адресованы, ясно показал следующее. Открыв «карты» публикациями Клауса Шваба, глобальная элита пошла ва-банк и, добившись ухода Дональда Трампа, хотя и подорвав на этом собственные позиции в США, нацелилась на Россию и Китай: именно про это выступления Джо Байдена в Госдепе и Пентагоне.

Владимир Павленко, , 11:42 — REGNUM Сегодня в виртуальном формате открывается крупное глобалистское мероприятие — ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой, как уже объявлено, не примут участия российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Зато ожидается выступление американского президента Джо Байдена, в котором, он, надо полагать, повторит сказанное недавно в Госдепе и Пентагоне насчет противостояния с Китаем и Россией. Причем как самостоятельно, силами США, так и путем восстановления «подорванной» Дональдом Трампом системы альянсов, призванной «проецировать силу» коллективного Запада в глобальном масштабе. Это если рассуждать в контексте газетных новостных заголовков. По существу же в мире происходит форменный обвал очень многих теневых планов, который и вывел эти процессы из-под ковра в сферу публичной политики.

Эмблема Римского клуба HMman

Что за планы? Вкратце напомним, что еще в 70-е годы, сразу после создания Римского клуба, в его рамках появилась серия программных докладов, представлявшая собой заявку на «дорожную карту» управляемых глобальных перемен. Разворот к остановке экономического роста и снижению численности населения («Пределы роста», 1972 г.). Раздел мира на экономические регионы с узкой специализацией под интеллектуальным, организационным и технологическим лидерством Запада («Человечество на перепутье», 1974 г.). Замена государственных суверенитетов «коллективным» глобальным суверенитетом («Пересмотр международного порядка», 1976 г.). Создание синкретической «единой мировой религии» на основе иудео-христианского синтеза авраамистических, восточных и иных религий и религиозных систем («Цели для человечества», 1977 г.). Формирование энергоэффективной цивилизации с тотальной ревизией в пользу нетрадиционной, «зеленой» энергетики («Энергия: обратный отсчет», 1978 г.). И ряд других, в которых закладывались основы будущей цифровизации, оболванивания подрастающего поколения с помощью «новых подходов» в образовании, конъюнктурно выпячивались проблемы «третьего мира» и пр., вплоть до поощрения «оранжевых» тенденций так называемой «революции мировой солидарности» («Первая глобальная революция», 1990 г.).

Эмблема Римского клуба HMman

Для начала всю эту муть продвинули в СССР, опираясь на поддержку главы правительства А. Н. Косыгина, который выдвинул на связь с Римским клубом своего зятя Джермена Гвишиани. Сделали ряд шагов в направлении «разрядки» международной напряженности («Большой договор» с ФРГ 1970 г., договоры с США по ОСВ и ПРО 1972 г., СБСЕ с Заключительным актом в Хельсинки 1975 г.). Многое поменяли у себя, на Западе: вывели доллар из зависимости от золота, сделав заявку на раздувание неолиберальных «финансовых пузырей» (1971 г.). С помощью политических махинаций заменили связку избранных руководителей США — Ричарда Никсона и Спиро Агню — неизбранными Джеральдом Фордом и Нельсоном Рокфеллером (1973−1974 гг.), показав тем самым олигархические «уши» заказчиков перемен. В дополнение к мюнхенской Международной конференции по безопасности (Вольфганга Ишингера) учредили ВЭФ — Всемирный экономический форум Клауса Шваба (1971 г.). Еще создали Трехстороннюю комиссию (Дэвид Рокфеллер — Збигнев Бжезинский), развив идеи Римского клуба на уровень «трех мировых блоков», чтобы в дальнейшем «без России, против России и на ее обломках» (1972−1975 гг.). Также учредили первую и ключевую по сей день компанию по управлению активами из числа «глобальных инвесторов» — группу Vanguard (более подробно ниже), тесно связанную с ЦРУ (1975 г.), принявшись кардинально переформатировать под новые задачи структуру акционерного капитала глобальных банков и корпораций.

Дэвид Рокфеллер U.S. National Archives and Records Administration

Поскольку практическая реализация этих наработок уперлась в наличие альтернативной советской модели и, главное, альтернативного советского образа будущего, острие управляемых перемен направили против СССР, чтобы сразу с его распадом перейти к практике. Следует оговориться, что распад не рассматривался императивом; поначалу хотели «договориться», убедив Москву принять разрушительную правозащитную риторику, а за ней идеологию. Когда, при Джеймсе Картере, это не прошло, пришел Рональд Рейган, перед которым были поставлены задачи лобового нажима, вкупе с использованием внутренних подрывных элементов в нашей стране. После разрушения СССР, по мере продвижения «дорожной карты» Римского клуба, на передний план стали выходить маскировочные мероприятия, связанные с так называемым устойчивым развитием. Постарались зашифровать благозвучной «зеленой» риторикой будущий глобальный концлагерь, не только цифровой, но и всеобъемлющий, совместив внедрение этой проблематики с массовым подкупом элит развивающихся стран. Конференция по окружающей среде и развитию (1992 г.) в Рио-де-Жанейро, принявшая по этому вопросу основные решения («Agenda-XXI», Рамочная конвенции ООН об изменении климата, Декларация Рио с принципами «устойчивого развития»), — не первая по счету, но первая по практике применения. Ибо условиями внедрения разработок Римского клуба, повторим еще раз, были распад СССР и впадение России в глобальной проблематике в зависимость от Запада, заложенное еще в советские времена (внедрение «римских» идей, кооперация с Западом по научной линии и т. д.). Именно тогда в нашей стране и был принят план интеграции с Западом, оформленный созданием группы институтов системных исследований (с 1976 г.), связанных с головным таким институтом в Вене. При Ю. В. Андропове появилась Комиссия ЦК КПСС по экономической реформе (1983 г.), а в ней — фигуранты этих институтов, включая будущую гайдаровскую команду и пр.

Здание Международного института прикладного системного анализа в Вене Gryffindor

С началом XXI века наработки Рио запустили в практическую плоскость, создав политический инструмент навязывания своей воли суверенным странам. Первый Всемирный саммит (2000 г.) принимает «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), которые впоследствии, в 2015 году, преобразуются в «Цели устойчивого развития» (ЦУР). Первые «Цели» — это конспективное изложение Agenda-XXI («Повестки на XXI век»); вторые — скорректированной по ходу дела Agenda-2030 («Повестки до 2030 г.»).

Вся эта прелюдия к тому, что все перечисленное организаторы этих «перемен» собирались протаскивать под шумок абсолютного непонимания происходящего мировой общественностью, прикрываясь «позитивной мотивацией» ЦРТ и ЦУР. Однако на определенном этапе получаться перестало. Финансовый кризис 2008—2009 годов, затевавшийся ради создания мирового экономического правительства (созданную в 1999 г. «Группу двадцати» под него перевели в формат института глав государств и правительств), завершился совместным демаршем Москвы и Пекина. После этого организаторы биржевого обвала оказались вынуждены заливать собственные эксперименты безмерными деньгами. И на месте такого несостоявшегося «правительства» учредили Совет по финансовой стабильности, ставший инструментом наличной накачки «глобальных системно важных банков». В 2009 году, вместо тогдашнего варианта Парижского соглашения, на копенгагенском саммите Рамочной конвенции по климату получили китайский демарш, поддержанный «Группой 77» развивающихся стран. Заказчики все поняли и принялись провоцировать в России и Китае внутренние потрясения. И возвращение Владимира Путина, и приход Си Цзиньпина сопровождались откровенным внешним вмешательством, попытками не допустить их к власти; как это было у нас, все помнят, как в Китае — приходилось неоднократно рассказывать на примере «дела Бо Силая». Так или иначе, в 2012 году оба лидера, которые предварительно установили очень тесное взаимодействие, посвятив этому весной 2010 года неделю закрытых плотных переговоров в Подмосковье, стали у кормила власти в своих странах, существенно укрепив позиции соответственно реанимацией военной мощи и уничтожением коррумпированной прозападной оппозиции. Оба последовательно «обнулились» в сроках пребывания у власти, «обнулив» тем самым и надежды оппонентов, что все решится «естественным» путем, нужно только немного подождать. Ситуация с продвижением тех самых «долгоиграющих» планов, ради которых в свое время создавался Римский клуб, все более провисала. В окончательный тупик она зашла с победой в 2016 году Трампа на выборах в США. Глобалистам объявили шах, загнав их в глухую оборону, чреватую очень быстрым матом (одно «дело QAnon», если отнестись к нему как к серьезной конкретике, которой имеются доказательства, чего стоит; ведь конспирология очень часто до того момента таковая, пока не открылись соответствующие архивы или не вынесен сор из избы). И именно тогда — это очень важно понимать — в «высших штабах» глобализма было осознано, что закулисная война проиграна, и единственным шансом отыграть упущенное, вернув инициативу, остается перевод событий в публичную политическую плоскость. Иначе — кранты. Но понятно, что в этой публичной плоскости улетучиваются все преимущества, вся изначальная фора глобалистов, которые дает им «неопознанность» как политических субъектов, позволяющая накрываться туманом мистики.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Чтобы понять логику этого вывода и этого решения, нужен еще один экскурс в еще более давнюю историю. В конце 30-х годов прошлого века, на волне ремилитаризации Третьего рейха, подогретой отсутствием реакции Запада на односторонний выход Гитлера из версальской системы, в британской элите созрел план англо-германского альянса — антисоветского, а по некоторым данным, подспудно еще и антиамериканского. В ноябре 1938 года к Гитлеру для «утряски» вопроса приехал эмиссар концептуальных кругов британской элиты лорд Ивлин Галифакс; это потом его визит словесно ограничили подготовкой Мюнхенского сговора; на самом деле замах был намного круче. План, изложенный Гитлером, Галифаксу понравился. Суть его состояла в том, что «игру свободных сил» как «способ оформления отношений между народами» (здесь и далее закавычены прямые цитаты) предлагалось заменить «господством высшего разума», то есть управляемой с двух сторон реализацией закрытых договоренностей, достигнутых на двусторонней же основе. Принял британский гость и оговорку хозяина встречи насчет того, что «этот высший разум обязательно должен привести примерно к тем же результатам, которые были бы произведены действием свободных сил». Иначе говоря, «достойные друг друга собеседники» обсуждали, как «продавать» наивной общественности итоги теневых сговоров под видом последствий «естественного хода событий». Галифакс уехал «посоветоваться» и вскоре, сменив Энтони Идена во главе МИД и получив гарантии скорого премьерства в случае договоренности с Германией, «отсемафорил» Гитлеру о том, что Лондон с принципом «высшего разума» согласен, и что он свою часть пути прошел и ожидает встречных ходов Берлина. Всевышнему было суждено распорядиться так, чтобы спасти мир истерикой, которую фюрер, замученный четырьмя месяцами ожидания, устроил эмиссару Галифакса послу Гендерсону за то, что его, Гитлера, «полощут» британские СМИ. Стенограмма разговора выдает крайнее возбуждение нацистского диктатора и еще более крайнюю растерянность британского дипломата, у которого на глазах из-за гитлеровского сумасбродства рушится весь план. В результате премьерское кресло занял Уинстон Черчилль, Иден вернулся в МИД, а Галифакс вместо Даунинг-стрит, похоронив блестящие карьерные перспективы, несолоно хлебавши уехал послом в Вашингтон. Гитлер потом одумался, послав своего ближайшего соратника Гесса в последний полет с «билетом в один конец» в канун прихода Черчилля к власти, но было поздно. Этот жест в Лондоне не приняли: после драки кулаками не машут. Да и новый британский премьер в нем заинтересован не был, ибо пришел с другими планами.

Министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс на прогулке с Герингом. 1937

Но принцип «высшего разума», с которым согласились англичане, состоящий в теневом принятии решений, которые руками карманных политиков оформляются управляемым развитием событий в «нужном» направлении, никуда не делся. Это особенно важно понимать сейчас. И отдавать себе отчет, что засветка планов, которую «высший разум» поручил «давосскому» Швабу, «перезагрузку» которому на самом деле писал не он сам, а совсем другие «афффторы», — не просто вынужденный, но отчаянный шаг. Продиктован он форс-мажором и противоречит всей логике теневого управления. Взяв на себя роль «дежурной», как это поприличнее выразиться… «back side», Шваб, конечно, подставился по полной, но у него и выбора-то не было: делай, что говорят. Ибо в этой глобалистской иерархии он, на самом деле, никакой не «злой гений», как ему любят приписывать доморощенные завсегдатаи конспирологических сайтов, а обыкновенная, даже не козырная, «шестерка» для заклания в картежный отбой при игре в «глобального дурака».

А кто же тогда в этой крапленой колоде «туз»? Давайте вернемся к началу и вспомним о Римском клубе. Почему он — именно Римский, а не Брюссельский, Лондонский или Вашингтонский, что, казалось бы, более «соответствует»? Потому, что марионетки, подобные как авторам упомянутых нами докладов, так и их нынешнему «глашатаю» Швабу, прикрывая своим именем чужие идеи, уступают при форс-мажоре место подлинным «почти» что первым лицам. Римский клуб не случайно появился именно в конце 60-х годов; его появление — послесловие ко Второму Ватиканскому собору 1962−1965 годов, на котором Римско-католическая церковь осуществила спецоперацию по снятию ограничений, в том числе догматических, с дальнейшей секуляризации в широком ее смысле, как процесса обмирщения церкви и превращения ее в инструмент вполне себе земной политической власти, оторванной от Спасителя и его заповедей. До собора продвижение повестки как перечисленных, так и остальных докладов было невозможно; после него, на волне трансформации христианской догматики на Западе в экуменическое прикрытие иудео-христианства (признание иудеев «старшими братьями» и снятие с них вины за распятие), оно стало неизбежно. Решениям собора символически и практически присягнули все последующие понтифики. Откуда взялось сдвоенное папское духовное имя «Иоанн Павел» — I и II? Собор начинался при папе Иоанне XXIII, а закончился при папе Павле VI, так что «Иоанн Павел» — это символика, отражающая преемственность его решениям. Иоанна Павла II сменил папа Бенедикт XVI. Чем он закончил свой понтификат, выражаясь светским языком, перед досрочной отставкой 2013 года? Проповедью «мирового правительства» — факт общеизвестный, но подзабытый, поэтому необходимо о нем напомнить. Нынешний папа-иезуит Франциск, начавший, в полном соответствии с догматами «устойчивого развития», с проповедей «защиты бедных», которые некоторыми воспринимались в духе социализма и через призму «теологии освобождения», двинулся затем к более серьезным концептуальным вещам. В том числе откровенно богохульским. И выяснилось, что популистская линия Святого престола в его нынешнем исполнении тесно связана не только с иезуитами. Но и с рокфеллеровским Советом по народонаселению, который еще с 50-х годов занимается проблематикой «регулирования» численности населения, унаследованной Римским клубом, причем наделен для этого рангом консультанта при Экономическом и социальном совете ООН. В начале декабря по призыву Франциска и под патронатом одного из его ближайших подручных кардинала Турксона была создана НКО с характерным названием «Совет по инклюзивному капитализму», объединившая лидеров мирового бизнеса. На словах — ради «интеграции» рыночных экономических императивов бизнеса с религиозной моралью, провозглашенной иезуитом Франциском. На деле — для подмены государств бизнесом в форме перехода власти в руки глобальных и транснациональных банков и корпораций.

Папа Франциск I Long Thiên

«Инклюзивный капитализм» как способ ответить на требования общества о «более справедливой и устойчивой модели роста» — это одновременно:

и сеанс политического стриптиза, продемонстрированный сменой «социалистической» риторики Ватикана капиталистической, без которой не может идти речи об альянсе Святого престола с акулами мирового бизнеса;

и указание финансовых параметров участия в Совете, которые прописаны в соответствующем обращении олигархов, поддержавших папу по предложению фактического организатора — Линн де Ротшильд: более 10,5 трлн долларов активов, находящихся под управлением кучки «глобальных инвесторов», компаний с капитализацией не менее чем в 2,1 трлн;

и список учредителей Совета, отражающий перечень допущенных «привилегированных» структур; среди них Visa, MasterCard, Dupont, Estée Lauder, Johnson & Johnson, BP, Saudi Aramco, фонды Форда и Рокфеллера, Банк Англии (в лице экс-директора Марка Карни), структуры ООН, что демонстрирует привязанность организации к этим планам и т. д.;

и пример неразрывности глобальных олигархических кланов Ротшильдов, Рокфеллеров и Ватикана. Папа здесь — и владелец Банка Ватикана, и бизнес-партнер остальных двух кланов, который через систему лондонских золотых фиксингов, банковские сети (EFSR, Inter-Alpha, Financial Services Forum) и входящие в них банки связан с Ротшильдами (Santander, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole) и Рокфеллерами (Deutsche Bank);

и самое главное: концепция и план «инклюзивного капитализма», раскрывающие капиталистическую, олигархическую сущность инициативы Ватикана, которая ранее как «фиговым листком» прикрывалась псевдосоциалистической демагогией, служат идеологией той самой «великой перезагрузки», а на самом деле глобальной «перестройки», авторство которой приписывают Швабу.

Иначе говоря, новый фашизм, а все, что описано Швабом в двух книжках, в которых его назначили «автором», это безусловно фашизм, сегодня является таким же продолжением политики Ватикана, как и девять десятилетий назад, когда заключались конкордаты Святого престола с Муссолини (Латеранские соглашения 1929 г.) и Гитлером (1933 г.). И как около восьмидесяти лет назад, когда именно будущий папа Павел VI (тогда кардинал Монтини), подводивший итоги Второго Ватиканского собора, крышевал спецоперацию «Ватиканский коридор», когда паспортами Ватикана для вывоза в Испанию и далее в Латинскую Америку были снабжены около 30 тыс. нацистских военных преступников. А еще этот новый фашизм, как следует из «европейских» тезисов авторов доклада Трехсторонней комиссии «Кризис демократии» (1975 г.), является не только прошлым, но и будущим Старого Света. Следовательно, фашизм служит как философским обоснованием, так и идеологическим прикрытием легализации интересов Ватикана в не совсем привычном общественности, но хорошо известном специалистам олигархическом статусе.

Откуда же родом прежние «социалистические» спекуляции Святого престола? Только ли из несовместимости с социализмом вынужденно обнародованной причастности к олигархату? Нет, не только. Кроме современных бизнес-интересов Ватикана, которые и ранее составляли секрет Полишинеля (вспомним хотя бы дело Пола Марцинкуса или ритуальное убийство Роберто Кальви с причастностью к нему цэрэушной террористической сети Gladio), существуют серьезные политические предпосылки. Если пойти еще глубже, то необходимо вспомнить показания в советском плену обергруппенфюрера СС Гильдебрандта о неофашистских планах «социалистических соединенных государств Европы» с немецким концептуальным ядром, франко-германским альянсом в виде оси и периферией в лице остальной Европы. Именно это в памятном разговоре в августе 1942 года рейхсфюрер СС Гиммлер обсуждал в качестве «плана завершения этой войны» с шефом СД Шелленбергом, если верить мемуарам последнего. Кстати, случайно ли Шелленберг, писавший свои воспоминания в послевоенной Швейцарии под диктовку англичан, после чего сразу же умер, так подробно раскрывает тот разговор, уделяя ему целую главу? Разве непонятно, что планы создания нынешнего ЕС как загримированного под «демократический социализм» неофашистского образования писались именно тогда, в «трогательном» творческом сотрудничестве недобитых нацистов и западных «демократий» при посредничестве и «духовном окормлении» проклявшего Советы и коммунизм Святого престола? Очень показательным в этом плане является недавнее высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова. Явно сказав гораздо больше и откровеннее, чем ожидалось, главный отечественный дипломат предложил отделить ЕС, с которым разговаривать не о чем, от Европы, надо полагать, освобожденной от еэсовской «интеграции» и возвращенной в прежнее «вестфальское» состояние. И вот с ней только и можно разговаривать.

Вальтер Шелленберг

Теперь о «глобальных инвесторах», которые долгое время открыто не упоминались, а их владение практически всеми ведущими субъектами мировой экономики не раскрывалось, хотя речь идет о 43 тыс. банков и корпораций, которыми в своем исследовании десятилетней давности занимались специалисты Швейцарского федерального технологического института (ШФТИ). Сначала в этом списке выделили «широкое» ядро — 1 тыс. 318 бизнес-структур, переплетенных между собой взаимным владением активами. Внутри «широкого» отыскалось и «узкое» ядро — 147 компаний. И нет нужды упоминать, что в нем — все учредители «Совета по инклюзивному капитализму». Однако в итоге внутри «узкого» ядра обнаружилось и «сверхузкое» — двенадцать «глобальных инвесторов», и упомянутый параметр учредителей Совета (2,1 трлн активов на компанию) подозрительно точно соответствует критериям участия в этой «двенадцатке». С одной стороны, их список известен и не раз приводился. Повторим его: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Capital Partners, State Street, JP Morgan, Citigroup, Bank of New-York Mellon Corp., Bank of New-York Merrill Lynch Corp., Legal & General, Barclays, AXA. С другой стороны, совокупное владение активами у них намного больше 10,5 трлн (одна только BlackRock имеет в управлении активов почти на 7 трлн). О чем это говорит? О том, что настоящие учредители Совета находятся в списке «двенадцатки», а компании, перечисленные среди учредителей, фигурируют в нем для отвода глаз. Как эти два списка связаны? Если копнуть любой ресурс, раскрывающий структуру акционерного капитала ведущих ТНК и банков, например Yahoo Finance, то выяснится, что между принадлежащими участникам «двенадцатки» паевыми инвестиционными фондами и институциональными инвесторами поделены более половины всех их акций. Любого банка и любой корпорации. Всех, без исключения. Кроме того, в самом списке учредителей «Совета по инклюзивному капитализму» показательно присутствуют двое представителей «двенадцатки» — Capital Partners той самой Линн де Ротшильд и State Street вышедшего по этому поводу из тени Роберта О’Ханли. А еще, повторим, руководитель Фонда Рокфеллера Раджив Шах. Круг замкнулся, все «фишки» расставлены по своим местам.

Хиллари Клинтон и Раджив Шах U.S. Department of State

А теперь восстановим ниточку логики наших рассуждений о нынешних процессах — с того момента, когда «что-то пошло не так», и хозяева поручили Швабу писать про «великую перезагрузку». Нынешний виртуальный «Давос» («Давосская неделя»), бомбу в которой взорвали выступления Си Цзиньпина и Владимира Путина, между которыми был выдержан интервал для осмысления теми, кому они были адресованы, ясно показал следующее. Открыв «карты» публикациями Шваба, глобальная элита пошла ва-банк и, добившись ухода Трампа, хотя и подорвав на этом собственные позиции в США, нацелилась на Россию и Китай: именно про это выступления Байдена в Госдепе и Пентагоне. И именно об этом, скорее всего, будет он говорить и на виртуальном «Мюнхене», который тоже пройдет в видеорежиме.

Китай и Россия на это устами своих лидеров четко и недвусмысленно ответили «Нет!». Каким именно образом? Эту тему приходилось подробно комментировать как автору этих строк, так и другим экспертам. Имеющий интерес, да вернется к этим публикациям, ибо сделать это здесь автору означало бы выйти за любые рамки разумного объема и по большому счету стало бы повторением пройденного. Добавим только, что с тех пор, как выступления российского и китайского лидеров прозвучали, случилось важнейшее событие. Москва и Пекин перенесли свое сближение в сферу безопасности, что означает принципиальную готовность двух столиц внести такие, уже анонсированные сторонами, правки в действующий Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, которые фактически установят между ними военный союз. Противостоять такому союзу на поле боя — для Запада самоубийственно и исключено. Попытки подорвать внутреннюю стабильность в каждой из стран уже предпринимались, причем так же неоднократно, как и безуспешно. Конечно же, учитывая, ЧТО стоит на кону, эти попытки будут продолжены, в том числе с опорой на сторонников глобализации по-американски в правящих элитах России и КНР, а они имеются. Но надо понимать, что с учетом уже состоявшегося сохранения Трампом влияния в Республиканской партии, а по данным опроса, проведенного YouGov/Economist, его деятельность поддерживают 87% актива и сторонников партии, времени у глобалистов становится все меньше. Собственно, его почти нет: уже через год полным ходом пойдет кампания по промежуточным выборам в Конгресс, и возможны такие подвижки, которые обнулят шансы демократов-глобалистов, полученные вследствие фактически признанных ими самими выборных махинаций 2020 года. Историческое время работает на Россию и Китай и по большому счету на человечество. И против его олигархических могильщиков.

И самый последний штрих. Подельником Ватикана в этой глобальной ставке, в которую вовлечены элиты «сильных мира сего», как известно, является уже подписавшийся под папское лидерство Фанар — стамбульский квартал, где расположена резиденция константинопольского, он же «Вселенский», патриарха Варфоломея, который в интересах Ватикана несколько лет назад развалил православное единство. Не поехав на Критский «всеправославный» собор 2016 года, Русская православная церковь, с одной стороны, избежала соучастия в этом расколе. С другой стороны, «камнем преткновения» остается гаванская встреча с папой патриарха Кирилла (в том же 2016 г.). Особенно в свете того, что именно на ней обсуждалось многое из включенного впоследствии в «идейную базу» «перезагрузки». Самое пагубное: встреча не оказала позитивного влияния на церковные процессы на Украине, и Россия от нее ничего не выиграла. Вспоминать об этом не хочется, но придется: Бог видит все. И всем воздает. Иногда по заслугам, но чаще — по грехам. Хотя имеется шанс исправиться.

Ну, так что там, в Мюнхене? Ждем-с всенепременнейше…