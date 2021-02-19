Брюссель, , 09:54 — REGNUM Для выхода из политического кризиса в Грузии нужно, чтобы в стране прошли досрочные парламентские выборы. Такое заявление было опубликовано 18 февраля на странице Европейской народной партии (ЕНП) в соцсети Twitter.

В ЕНП отреагировали на углубление политического кризиса в Грузии из-за решения Тбилисского суда назначить лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нике Мелии арест за отказ вносить залог.

«Грузия могла бы стать ведущей страной в регионе, но она вернулась к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и инструментализации судебной системы. Досрочные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией следует рассматривать как выход из ситуации», — говорится в обращении европейской партии.

Стоит отметить, что партия «Единое национальное движение» имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии.

Напомним, за Мелию вступились его соратники и члены ряда оппозиционных партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к лидеру ЕНД. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест Мелии отложен.

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