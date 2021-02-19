Париж, , 09:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Financial Times, что между различными компаниями, производящими вакцины от COVID-19, может начаться «война за влияние» в странах, которые будут эти вакцины покупать.

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Глава государства пояснил, что производство вакцин в развитых странах порождает «рост международного неравенства», что является «политически неправильным», потому что «провоцирует войну вакцин за влияние».

«Вы же сами видите какие кампании по вакцинации у Китая, а также у России», — заявил президент.

По мнению Макрона, следует «оказать давление» на крупнейшие фармацевтические компании, чтобы они производили как можно больше доз вакцины.

«Но если они не будут сотрудничать между собой, во всех наших станах встанут политические вопросы об интеллектуальной собственности», — добавил французский лидер.

Напомним, 19 февраля Макрон поздравил на своей официальной странице в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

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