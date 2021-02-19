Бишкек, , 09:46 — REGNUM Сотрудничество с Россией находится на особом месте во внешней политике Киргизии. Об этом 19 февраля написал киргизский президент Садыр Жапаров в своей статье «Союзнические узы» об отношениях двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

«Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнёрства отвечает национальным интересам Киргизии. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место», — говорится в статье.

Также, как отметил Жапаров, в отношения русского и киргизского народа никогда не было создававших предпосылки для взаимного отчуждения проблем.

«Хочу особо отметить, что для Киргизии вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами», — добавил киргизский лидер.

При этом он указал, что национальные интересы двух стран, по его мнению, связаны с обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия.

Кроме того, Жапаров уточнил, что «благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион».

Помимо этого, киргизский президент заявил, что он уверен в том, что его предстоящий визит в РФ «будет способствовать укреплению отношений между странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что статус русского языка в республике должен оставаться неизменным.