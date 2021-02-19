Париж, , 10:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить «3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.

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Президент Франции уточнил, что вынесет эту идею на рассмотрение ближайшего саммита «Большой семерки» (G7), и добавил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель «согласна» с ней.

«Я говорю: давайте передадим 3−5% вакцин африканским странам. Это не будем иметь никакого эффекта для наших собственных кампаний по вакцинации… Это в интересах жителей Франции и Европы, поскольку, как мне известно, более 10 миллионов наших соотечественников имеют родственников по ту сторону Средиземного моря», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан представит в Национальном собрании законопроект о «солидарной помощи развитию и борьбе против мирового неравенства».

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