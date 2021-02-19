Варшава, , 09:06 — REGNUM Новая администрация США во главе с Джо Байденом должна «похоронить» строящийся российско-германский газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил 19 февраля эксперт по международным отношениям в канцелярии президента Польши, профессор Кшиштоф Рак в эфире Polskie Radio 24.

«В отличие от Дональда Трампа, который проводил во многом изоляционистскую политику, Байден вернётся к осуществлению имперской политики, которая будет означать усиление участия США во всех мировых процессах. Это же касается и «Северного потока — 2». Он не устраивает Вашингтон, поэтому Байден, вероятно, похоронит этот проект», — заявил Рак.

Профессор подчеркнул, что перспектива строительства и введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» «негативна для всей Восточной Европы». «Этот проект является инструментом политического давления России на Украину и Польшу. Правда, для нас его эксплуатация не так уж и страшна, потому что Варшава и так себя обеспечивает поставками газа, но Украина пострадает особенно», — считает Рак.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».