Иерусалим, , 09:07 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его помощь в возвращении с территории Сирии израильской гражданки. Он заявил об этом в видеообращении, которое обнародовано на странице главы израильского правительства в соцсети Twitter.

«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хочу поблагодарить его за то, что он снова поддержал наши усилия по возвращению израильских граждан домой», — сказал Нетаньяху.

Кроме того, он поблагодарил президента Израиля, главу совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, принимавших участие в данной операции, за их содействие.

«Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», — добавил премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Израиля до 6 марта продлило запрет на въезд и выезд из Израиля, который был введён на период с 26 января до 20 февраля.