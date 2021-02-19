Брюссель, , 09:02 — REGNUM Высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российской вакцине «Спутник V» свидетельствуют либо о её недостаточной информированности, либо о стремлении к политизации темы поставок препарата. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ЕС.

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В постпредстве заявили, что «растиражированные СМИ председателя ЕК о том, что «Россия предлагает миллионы миллионов доз вакцин при недостаточно удовлетворительном прогрессе в вакцинации собственных граждан», вызывают недоумение.

«(Высказывания) означают стремление к безосновательной и достойной сожаления политизации этой темы, либо свидетельствуют о недостаточной информированности руководителя столь высокого уровня», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos заявила, что в Евросоюзе сомневаются в возможностях России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка.

«Мне интересно, как Россия может обещать такой объём доз, когда вакцинация собственного населения продвигается не совсем удовлетворительно. Это большой вопрос», — сказала она.

Что касается возможности централизованного заказа «Спутника V» для Евросоюза, такой вариант не исключён, но с некоторыми условиями, отметила она

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