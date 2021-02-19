Пекин, , 09:00 — REGNUM Во время столкновений на границе КНР и Индии в горной области Ладакх в июне 2020 года погибли четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 19 февраля говорится в обнародованном сообщении Политико-юридической комиссии Центрального комитета китайской Коммунистической партии.

Уточняется, что в июне 2020 года в ходе переговоров между военными на границе Индии и КНР индийские военнослужащие совершили попытку пересечения линии фактического контроля.

Также указывается, что отряд военнослужащих НОАК с главой делегации КНР на переговорах командующим Ци Фабао и несколькими офицерами, который находился на границе, попытался остановить противника, несмотря на то, что у последнего было численное превосходство.

Кроме того, отмечается, что военнослужащие Индии были вооружены стальными прутьями, палками и камнями. Вышедший к ним Ци Фабао потребовал от них немедленно покинуть эту территорию и возвратиться за линию фактического контроля, однако противник начал рукопашную атаку.

При этом добавляется, что командующий китайскими войсками оказался в середине схватки и получил тяжелые травмы. В результате инцидента погибли командир батальона Чэнь Хунцзюнь, а также военнослужащие Чэнь Сянжун, Сяо Сыюань и Ван Чжожань. Ци Фабао награжден медалью «За охрану государственной границы», а командир батальона Чэнь Хунцзюнь, солдаты Чэнь Сянжун, Сяо Сыюань и Ван Чжожань удостоены медалей «За охрану государственной границы» посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тысячи исторических реликвий были найдены в столице провинции Шэньси на северо-западе Китая в городе Сиане во время проведения строительных работ по расширению аэропорта.