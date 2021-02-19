Киев, 19 февраля 2021, 08:55 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителями вакцины от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр отметил, что коронавирус будет мировой проблемой нескольких ближайших лет, поэтому нужно уже сейчас заключать долгосрочные контракты на поставку вакцины.
Он также пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцины.
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Напомним, ранее на Украине возобновили так называемый «адаптивный» карантин до конца апреля 2021 года. Кроме того, Степанова могут уволить, если вакцинация на Украине начнётся в ближайшее время.
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