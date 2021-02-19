Киев, , 08:55 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителями вакцины от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Киев — Дубай — Дели — Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India», — сказано в сообщении.

Министр отметил, что коронавирус будет мировой проблемой нескольких ближайших лет, поэтому нужно уже сейчас заключать долгосрочные контракты на поставку вакцины.

«Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объёмов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021—2022 году непосредственно с производителем», — добавил Степанов.

Он также пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцины.

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Напомним, ранее на Украине возобновили так называемый «адаптивный» карантин до конца апреля 2021 года. Кроме того, Степанова могут уволить, если вакцинация на Украине начнётся в ближайшее время.

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