Париж, , 08:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил на своей официальной странице в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

«Это Марс. На нем — марсоход Perseverance, экипированный беспилотником SuperCam! Лучшая французская техника будет участвовать в изучении поверхности Марса. Мы так гордимся! Поздравляю команды NASA, а также Национального центра космических исследований Франции и Национального центра научных исследований Франции», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля NASA опубликовало первые снимки, полученные марсоходом Perseverance после приземления на Красную планету.

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