Канберра, , 08:53 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал действия компании Facebook по введению ограничений в своей социальной сети на территории страны, угрозой для Австралии и призвал интернет-гиганта вернуться к переговорам. Об этом он сказал 19 февраля во время выступления перед журналистами в Сиднее.

«Это Австралия, если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам, — это разумно. Но идея закрыть сайты, что они сделали вчера, это своего рода угроза… это не очень хороший шаг с их стороны. Необходимо быстро перешагнуть это и вернуться к столу переговоров, чтобы во всём разобраться», — заявил Моррисон.

По его словам, Австралия не откажется от своих планов по внедрению кодекса для участников медиарынка. Моррисон также отметил, что за развитием ситуации в Австралии и за реакцией Facebook на намерение страны ввести кодекс для СМИ внимательно следят Великобритания, Индия и Канада.

«Мы видим большой интерес всего мира к тому, что делает Австралия. Нехорошо удалять Австралию из друзей, потому что мы очень дружелюбны», — подчеркнул Моррисон.

Моррисона поддержал главный казначей страны Джош Фрайденберг, отметивший, что в этом вопросе речь идёт не о коммерческих сделках, а о суверенитете Австралии.

Напомним, утром 18 февраля пользователи Facebook на территории Австралии обнаружили, что они больше не могут просматривать опубликованные в СМИ новости в рамках социальной сети, а также делиться ими на своих страницах. Facebook заблокировал многие важные ресурсы, в том числе и с необходимой для жизни информацией. В их числе — страницы некоторых региональных министерств и ведомств, государственных служб и ряда социальных, правозащитных и благотворительных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал Facebook к конструктивной работе с австралийским правительством.

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