Каракас, , 08:42 — REGNUM Национальное управление по борьбе с наркотиками создано и начинает работу в Венесуэле. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 18 февраля в ходе выступления, видеозапись которого опубликована на странице главы государства в Twitter.

Руководителем новой службы назначен генерал-майор Ричард Лопес Варгас. В рамках своей речи Мадуро назвал Колумбию основным производителем наркотиков в мире.

Он также обвинил колумбийского президента Ивана Дуке в том, что за время его правления в стране увеличился выпуск наркотических веществ. Кроме того, венесуэльский лидер добавил, что властями Боливарианской Республики было изъято в общей сложности 813 725 тонн наркотиков, доставленных в Венесуэлу из Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в небе над Венесуэлой был сбит небольшой самолет с американским регистрационным номером, который предположительно могли использовать для перевозки наркотиков в страну.

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