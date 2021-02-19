Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден намерен в ближайшее время внести $2 млрд в механизм COVAX, сообщает Reuters.

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Отмечается, что Байден намерен анонсировать этот шаг на видеоконференции лидеров стран G7, которая пройдёт 19 февраля. Оставшиеся $2 млрд США выделят COVAX в течение двух лет.

Финансирование COVAX уже получило одобрение Конгресса США.

Напомним, COVAX — это международный механизм в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который призван содействовать получению вакцин от COVID-19 менее благополучными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Он обвинил организацию в неспособности справляться с пандемией коронавируса и потребовал проведения внутренних реформ.

В январе действующий президент США Джозеф Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения.

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