Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Москвой и Пекином по иранской ядерной программе, несмотря на то, что по другим вопроса у России, Китая и США могут быть серьезные разногласия. Об этом 19 февраля сообщил на брифинге представитель Госдепа США.

Как отметил представитель Госдепа, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, в прошлом Россия с Китаем в ходе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана сыграли «продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт».

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над данным (вопросом)», — отметили в госдепартаменте.

Отметим, 18 февраля главы МИД Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США отметили свою заинтересованность в недопущении разработки Ираном ядерного оружия и подтвердили, что готовы продолжать свои консультации с Россией и Китаем в данном вопросе.