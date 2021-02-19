Брюссель, , 08:40 — REGNUM Евросоюз озабочен обострением в Грузии конфликта между властями и оппозицией и призывает стороны к диалогу. С таким заявлением выступил официальный представитель службы внешних связей ЕС Питер Стано 18 февраля на брифинге.

Представитель Евросоюза прокомментировал эскалацию ситуации в Грузии. Её вызвало решение Тбилисского суда назначить лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нике Мелии арест за отказ вносить залог.

«ЕС призывает как власти Грузии, так и оппозицию действовать с максимальной сдержанностью и ответственностью для предотвращения дальнейшей эскалации», — сказал Стано.

Он отметил, что в Евросоюзе призывают политические силы в Грузии к диалогу, а также к проведению судебной и избирательной реформ.

Напомним, за Мелию вступились его соратники и члены ряда оппозиционных партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к лидеру ЕНД. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест Мелии отложен.

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