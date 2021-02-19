Киев, , 08:35 — REGNUM Многие жители Украины не поддерживают идею независимости страны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 18 февраля в эфире телеканала «1+1».

"Говорю искренне — такой ситуации в государстве ещё не встречал. И не имеет значения, пятая ли это колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны — построить независимое государство», — сказал он.

Кравчук добавил, что с такими людьми нужно поступать по закону, а не пытаться объединяться и пожимать им руки.

Напомним, ранее экс-президент Украины объяснил, почему участвовал в программе на российском телевидении одновременно с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он заявил, что никого не боится и готов отстаивать интересы Украины на любых телеканалах.

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