Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена представит сегодня, 19 февраля, доклад по дополнительным санкциям против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в представленном документе будут указаны новые ограничительные меры, которые коснуться лишь небольшого количества связанных с Россией компаний.

При этом компании из Германии, пишет Bloomberg, в новый санкционный список США не попадут.

Таким образом администрация Байдена одновременно хочет остановить строительство проекта и не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником, отмечает агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.

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