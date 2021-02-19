Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 чиновников из Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. Об этом 19 февраля говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте американского Госдепа.

«Сегодня Государственный департамент США принял меры <…> о введении визовых ограничений для 43 белорусских граждан, ответственных за подрыв белорусской демократии, что в целом лишило их права на въезд в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.

Также Блинкен уточнил, что в данный список были внесены высокопоставленные руководители и сотрудники судебного сектора и правоохранительных органов страны, и рядовые сотрудники, которые участвовали в задержаниях в ходе протестных акций, а также работники белорусских вузов.

Помимо того, американский госсекретарь отметил, что у США вызывают особую озабоченность обыски в правозащитной организации «Весна» и в Белорусской ассоциации журналистов, а кроме этого — вынесение приговора 18 февраля журналистам польского телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне суд в Минске приговорил журналисток польского телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима для каждой из обвиняемых.